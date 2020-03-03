Facebook переделал приложение Messenger для iOS

Из-за перестройки приложения, некоторые функции будут временно недоступны.

Американская корпорация Facebook объявила через свой блог, что сервис обмена сообщений Messenger подвергся кардинальной переработке для устройств Apple.

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Новая версия под кодовым названием Project LightSpeed будет загружаться вдвое быстрее и будет в четыре раза меньше своего оригинального размера, передает kommersant.

В Facebook отметили, что сократили основной код на 84% с 1,7 млн строчек до 360 тыс., что помогло создать более простую инфраструктуру приложения. Список контактов также был переделан.

Из-за перестройки приложения, некоторые функции будут временно недоступны. Facebook будет обновлять приложение на протяжении нескольких будущих недель.