17 июня на Землю упадет американо-японский метеоспутник
11:02, 15 июня 2015Наука и IT
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Американо-японский космический аппарат TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) упадет на Землю 17 июня в районе Филиппин, сообщает ABS-CBNNews со ссылкой на данные NASA.
Космический аппарат TRMM / nasa.gov
В NASA заявили, что не знают точного времени падения метеоспутника.
Предварительно, район возможного вхождения спутника в плотные слои атмосферы будет находиться в полосе между 35 градусами северной широты и 35 градусами южной широты, пишет ZN.UA.
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Большая часть корабля будет гореть в атмосфере. "96 % метеоспутника никогда не достигнут Земли", - говорится в сообщении. "Вероятность того, что часть космического корабля упадет на человека составляет приблизительно 1 к 4200", - уточнили в NASA.
Американо-японский космический аппарат TRMM был запущен в 1997 году.
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