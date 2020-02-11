Ученые зафиксировали космический сигнал, который повторяется каждые 16 дней

Загадочный сигнал поступает из глубокого космоса.

Астрономы впервые зафиксировали быстрый радиовсплеск с регулярной повторяемостью.

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Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом астрономов, повторяется каждые шестнадцать дней. Об этом сообщает Урядовий кур’єр со ссылкой на иностранные СМИ.

Быстрые радиовсплески (Fast radio burst, FRB) – таинственный феномен, который не дает покоя астрономам вот уже более десяти лет. Речь идет о мощных радиосигналах неизвестной природы, которые длятся не больше нескольких миллисекунд. Мощность каждого из всплесков сравнима с энергией, которая вырабатывается нашим Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет. Источники сигнала расположены в миллиардах световых лет от Земли, поэтому детально изучить FRB пока не является возможным.

До сих пор считалось, что каждый FRB является уникальным событием, которое никогда больше не повторяется. Но теперь, когда ученые открыли циклический сигнал FRB 180916.J0158 + 65, стало ясно, что быстрые радиовсплески могут повторяться. Источник FRB 180916.J0158 + 65 выпускает один или два выброса ежечасно в течение четырех дней, а затем замолкает на двенадцать дней, после чего цикл повторяется.

Ученые считают, что источником FRB является черная дыра с околозвездной массой, которая вращается вокруг какого-то другого объекта. Другое объяснение – сигнал периодически блокируется через гравитационные силы черной дыры.