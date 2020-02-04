В Америке строят центрифугу для запуска грузов в космос

Первые суборбитальные пуски собираются провести зимой 2020 года на испытательном полигоне в Нью-Мексико.

Американский стартап SpinLaunch строит устройство для запуска грузов в космос. С его помощью компания хочет снизить стоимость отправки спутников почти в 20 раз. На эту цель уже привлечено 75 миллионов долларов от Airbus, Google и других инвесторов.

Читайте такжеМеждународной космической станции грозит разгерметизация – ученыеКак пишет Wired, руководит компанией серийный предприниматель Джонатан Ярни.

По задумке, центрифуга размером с футбольное поле (около 100 метров в диаметре) будет вращать ракету по кругу в течение часа, разгоняя её до 8000 км/ч. Как только ракета с полезной нагрузкой до 90 кг достигнет стартовой скорости, центрифуга отправит её в стратосферу. Для последнего рывка на границе с космосом ракета запустит двигатель.

SpinLaunch уже удалось раскрутить пятикилограммового манекена до скорости 6437 км/ч и запустить его в стальную стену.

Ярни надеется, что зимой 2020 года SpinLaunch проведёт первые суборбитальные пуски на испытательном полигоне в Нью-Мексико.

Если механизм заработает, SpinLaunch сможет снизить стоимость отправки в космос небольших спутников почти в 20 раз.

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