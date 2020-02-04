Запатентованы наушники со встроенным фильтром воздуха

В заявке на патент указывается, что наушники смогут всасывать 1,4 литра воздуха в секунду.

Производитель фенов и пылесосов Dyson запатентовал наушники с фильтром для очистки воздуха.

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Недавно опубликованная патентная заявка, которая была подана в ведомство интеллектуальной собственности Великобритании в июле 2019 года, описывает пару наушников с воздушными фильтрами, встроенными в его амбушюры, сообщает ITsider. Авторы патента указывают, что «загрязнение воздуха — проблема, которая только ухудшается, а многие загрязняющих веществ известны тем, что оказывают губительный эффект на здоровье человека».

В заявке на патент Dyson отмечается, что амбушюры содержат двигатели, которые вращаются со скоростью около 12 000 оборотов в минуту, всасывая около 1,4 литра воздуха в секунду — это может создать значительный шум для владельца наушников. На этой скорости двигателя вращаются как минимум в 10 раз быстрее по сравнению с обычным вентилятором ПК.