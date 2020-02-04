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Сбой в системе: Google разослала случайным людям частные видео

17:11, 04 февраля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеGoogle запустил проект по снижению зависимости от смартфонаКак пишет The Verge, компания сообщила об этом пользователям в очередной системной рассылке.

Перебои в работе сервиса случились с 21 по 25 ноября 2019 года из-за технических проблем сервиса Takeout. Пользователи могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видео. По словам разработчиков, фотографий это не коснулось. Детали Google не уточнила, но сообщается, что фирма починила неисправность в течение пяти дней.

Компания не раскрыла количество пострадавших. По данным 9to5Google, от перебоя пострадали около 0,01 процента пользователей. Издание сообщило, что в Google Фото насчитывается около миллиарда пользователей, поэтому число пострадавших может быть значительным (около 10 миллионов человек).

Google принесла извинения пользователям и предложила для решения проблемы удалить предыдущую загрузку, после чего перезалить контент заново.

Ранее УНИАН сообщал, что Google тестирует новый сервис по печати лучших фотографий.

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