Самолет Solar Impulse 2 начал перелет через Тихий океан

Перелет из китайского Нанкина до Гавайских островов - самый протяженный этап кругосветного путешествия, начатого в марте этого года из Абу-Даби, передает Би-би-си. На пересечение Тихого океана тихоходному самолету потребуется примерно пять с половиной суток. При этом в кабине пилотов может находиться лишь один человек.

Читайте такжеПриземление в Мьянме: Solar Impulse-2 продолжает путешествие по миру - BBC (видео, фоторепортаж)Большую часть этого времени Андре Боршберг будет бодрствовать, спать он сможет лишь урывками по 20 минут. "Я еще не знаю, как буду себя чувствовать и как буду поддерживать силы в течение этих пяти или шести дней в воздухе", - сказал он.

Ход полета ежеминутно контролируется диспетчерской в Монако. Метеорологи и организаторы перелета постоянно обновляют информацию, выбирая для Solar Impulse 2 оптимальный маршрут.

Транстихоокеанский перелет планировался на конец апреля, но был задержан из-за неблагоприятных погодных условий.

Самолету, на борту которого нет ни капли топлива, для успешного полета на столь дальнюю дистанцию (8 тыс. км) требуются не только попутный ветер, но и безоблачное небо, чтобы расположенные на крыльях фотоэлементы получали максимум солнечной энергии. До наступления сумерек литий-ионные батареи самолета должны быть полностью заряжены, иначе энергии не хватит до рассвета.

На ранней стадии полета, если погода резко испортится или случится серьезная техническая проблема, Андре Боршберг сможет развернуть самолет в Китай или совершить посадку в Японии.

Но наступит момент, когда такой возможности у него уже не будет - и тогда летчик должен быть готов к вынужденной посадке на воду.

В таком случае посадка будет производиться в автоматическом режиме. Чтобы не получить в воде электрошок, пилот будет вынужден покинуть самолет с парашютом и дожидаться спасательного судна в резиновой шлюпке.