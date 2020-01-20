В Китае открыли первый ресторан с роботами-поварами (фото)

При помощи ИИ-алгоритма роботы могут контролировать ингредиенты блюд, их вес, время приготовления и прочие необходимые параметры.

В Гуанчжоу открыли первый на территории Китая ресторан, который полностью управляется роботами.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Заведение Foodom, в котором представлены блюда кантонской кухни, открыл китайский холдинг Country Garden Holdings Co. Ltd.

На кухне заведения работают 32 робота-повара. При помощи ИИ-алгоритма они могут контролировать ингредиенты блюд, их вес, время приготовления и прочие необходимые параметры. Пища доставляется на стол с помощью конвейера или самими роботами.

Сопровождение и обслуживание посетителей также осуществляют роботы.

На открытие ресторана компания потратила около 29 миллионов долларов. Владелец заведения планирует открыть еще "тысячи подобных ресторанов в Китае в течение последующих двух лет".