В Китае открыли первый ресторан с роботами-поварами (фото)
20:20, 20 января 2020Наука и IT
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При помощи ИИ-алгоритма роботы могут контролировать ингредиенты блюд, их вес, время приготовления и прочие необходимые параметры.
На кухне заведения работают 32 робота-повара / фото: GizmoChina
В Гуанчжоу открыли первый на территории Китая ресторан, который полностью управляется роботами.
Об этом сообщает GizmoChina.
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Заведение Foodom, в котором представлены блюда кантонской кухни, открыл китайский холдинг Country Garden Holdings Co. Ltd.
На кухне заведения работают 32 робота-повара. При помощи ИИ-алгоритма они могут контролировать ингредиенты блюд, их вес, время приготовления и прочие необходимые параметры. Пища доставляется на стол с помощью конвейера или самими роботами.
Сопровождение и обслуживание посетителей также осуществляют роботы.
На открытие ресторана компания потратила около 29 миллионов долларов. Владелец заведения планирует открыть еще "тысячи подобных ресторанов в Китае в течение последующих двух лет".
Фото: GizmoChina
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