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Agility Robotics начала поставлять потребителям первых роботов Digit

16:16, 06 января 2020
Наука и IT
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Роботы Digit могут стать курьерами / media.ford.com

Американская компания Agility Robotics начала поставки своего человекоподобного робота Digit покупателям. Первым пользователем роботов стала компания Ford – ей поставили два экземпляра.

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Как отмечается в пресс-релизе на сайте Ford, на первых экземплярах будут тестироваться возможности применения роботов на складах и в коммерческой доставке товаров.

 В частности, в компании хотят проверить, как Digit будет «сотрудничать» с транспортом Ford в рамках проекта беспилотной доставки товаров.  

Ранее сообщалось, что Agility Robotics научила своих человекоподобных роботов Digit работать сообща.

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Теги: #США#роботы