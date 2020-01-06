Agility Robotics начала поставлять потребителям первых роботов Digit

Компания Ford хочет использовать человекоподобных роботов для курьерской доставки товаров.

Американская компания Agility Robotics начала поставки своего человекоподобного робота Digit покупателям. Первым пользователем роботов стала компания Ford – ей поставили два экземпляра.

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Как отмечается в пресс-релизе на сайте Ford, на первых экземплярах будут тестироваться возможности применения роботов на складах и в коммерческой доставке товаров.

В частности, в компании хотят проверить, как Digit будет «сотрудничать» с транспортом Ford в рамках проекта беспилотной доставки товаров.

Ранее сообщалось, что Agility Robotics научила своих человекоподобных роботов Digit работать сообща.