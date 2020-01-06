Agility Robotics начала поставлять потребителям первых роботов Digit
16:16, 06 января 2020Наука и IT
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Компания Ford хочет использовать человекоподобных роботов для курьерской доставки товаров.
Роботы Digit могут стать курьерами / media.ford.com
Американская компания Agility Robotics начала поставки своего человекоподобного робота Digit покупателям. Первым пользователем роботов стала компания Ford – ей поставили два экземпляра.
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Как отмечается в пресс-релизе на сайте Ford, на первых экземплярах будут тестироваться возможности применения роботов на складах и в коммерческой доставке товаров.
В частности, в компании хотят проверить, как Digit будет «сотрудничать» с транспортом Ford в рамках проекта беспилотной доставки товаров.
Ранее сообщалось, что Agility Robotics научила своих человекоподобных роботов Digit работать сообща.
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