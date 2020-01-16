Microsoft выпустила обновленный браузер Edge

Edge Chromium создан для корпоративных клиентов и доступен не только на Windows, но и на macOS.

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.

Он пришел на смену прошлой версии приложения, которая полностью создавалась в компании, пишет The Verge.

В первую очередь Edge Chromium создан для корпоративных клиентов и доступен не только на Windows, но и на macOS. Однако обычные пользователи также могут скачать приложение. Вместе с тем, компания передала актуальную версию Edge производителям компьютеров, поэтому браузер будет предустановлен на всех новых системах.

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В ближайшие месяцы компания выпустит обновление для Windows, в котором будет содержаться Edge Chromium. Он поддерживает все существующие расширения Google Chrome, потоковое видео в 4К, работу с PDF при использовании стилуса и функцию предотвращения отслеживания пользователей во время просмотра веб-сайтов.