Роботы Digit научились сотрудничеству для достижения общей цели (видео)

Роботы успешно переместили три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу.

Американская компания Agility Robotics научила своих человекоподобных роботов Digit работать сообща.

Читайте такжеThe Economist: Люди боятся технологий и борятся с прогрессом, но это нормально

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале компании. В ролике можно увидеть, как роботы успешно переместили три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу. После успешного выполнения задачи роботы исполнили нечто вроде победного танца.

Компания планирует поставить первые экземпляры роботов Digit отдельным клиентам уже в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс полиция несколько месяцев тестировала робота-пса Spot американской компании Boston Dynamics.