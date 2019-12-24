Роботы Digit научились сотрудничеству для достижения общей цели (видео)
13:31, 24 декабря 2019Наука и IT
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Роботы успешно переместили три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу.
Американцы научили роботов переносить коробки сообща / Скриншот - Youtube, Agility Robotics
Американская компания Agility Robotics научила своих человекоподобных роботов Digit работать сообща.
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Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале компании. В ролике можно увидеть, как роботы успешно переместили три коробки с одного стола на другой, передавая их друг другу. После успешного выполнения задачи роботы исполнили нечто вроде победного танца.
Компания планирует поставить первые экземпляры роботов Digit отдельным клиентам уже в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс полиция несколько месяцев тестировала робота-пса Spot американской компании Boston Dynamics.
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