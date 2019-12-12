Государство в смартфоне: Федоров рассказал о безопасности личных данных украинцев в приложении "Дия" (видео)

Министр заверил, что активно работают над защитой.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал, что личные данные пользователей не будут храниться в приложении "Дия", а сама программа будет защищена от хакерских атак.

Об этом он рассказал в эфире "Сниданку с 1+1".

По словам министра, "Дия" будет выполнять функцию транзитера данных реестров к человеку.

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"Мы не храним личные данные в приложении, у нас есть облачный сервер, который является транзитным. То есть. Сегодня данные украинцев хранятся более чем в трехсот реестрах. Наше приложение является, по сути, транзитом этих данных реестров к человеку и мы их не храним. И наши разработчики 80% своего времени тратят на то, чтобы сделать безопасным это приложение", – сказал министр.

Он добавил, что только после глубокого тестирования приложения его запустят на всю страну и заверил, что "данные людей будут в безопасности".

Напомним, 16 декабря в тестовом режиме заработает приложение "Дия". С его помощью в режиме онлайн запустят около 20 электронных услуг.