Карликовых Ти-Рексов никогда не существовало – ученые

Ученые в течение 30 лет спорили вокруг возраста останков двух раскопанных маленьких тираннозавров.

В течение 30 лет ученые спорили о существовании в прошлом карликового тираннозавра, что в конце 90-х стал популярным персонажем массовой культуры.

Об этом сообщает Science alert.

Тираннозавр был двуногим хищником с массивным черепом, уравновешенным длинным и тяжелым хвостом, с относительно большими и сильными ногами.

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В 1988 году ученые предположили, что выставленный в музее Кливленда образец 1942 года мог быть первым представителем небольшого вида Nanotyrannus. Уже в 2001-м другая группа палеонтологов нашла почти полный скелет маленького тираннозавра близ американского штата Монтана, классифицировав его как молодого тираннозавра.

Однако некоторые из ученых утверждали, что найденные останки существ принадлежали виду Nanotyrannus. Свое мнение ученые строили вокруг похожей морфологии черепа и костей, которые отличались от взрослых особей.

Но в опубликованном в среду исследовании ученые Оклахомского университета провели микроскопический анализ образцов обеих седалищных костей обнаруженных «карликовых» тираннозавров. Анализ подтвердил, что особи были незрелыми, а не взрослыми. При этом само существование Nanotyrannus было маловероятным.

Размер отверстий сосудов показал, что два динозавра все еще находились в фазе быстрого роста на момент смерти. Если бы они были взрослыми, эта васкуляризация была бы менее заметной.

Команда ученых также смогла подсчитать кольца роста в костях животных, так же как это делают с определением возраста у деревьев.

Как сообщал УНИАН, ученые обнаружили на горном хребте Средний Атлас в Марокко останки древнейшего динозавра. По данным палеонтологов, стегозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 миллионов лет назад.