В Google Chrome нашли серьезную уязвимость, связанную с утечками паролей

Браузер уже начал уведомлять пользователей, которых затронула проблема.

Компания Google недавно выпустила свою последнюю стабильную версию Chrome. Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых - замораживание вкладок и защита от фишинга.

Тем не менее, в последней версии браузера обнаружены утечки паролей пользователей, передает Новое время.

Компания ожидала, что 50% пользователей столкнутся с этой проблемой, однако пока затронуты лишь 15%, в основном - из Индии. На данный момент компания обсуждает правильную стратегию решения проблемы.

Браузер уже начал уведомлять пользователей, которых затронула проблема. Если вы один из них, вы получите всплывающее окно с просьбой немедленно изменить пароли. Предупреждающее сообщение уже начало распространяться для индийских пользователей.

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Всплывающее предупреждение появляется, когда пользователь пытается посетить уязвимый веб-сайт. Пользователи получают предупреждающее сообщение на всех устройствах, включая мобильные телефоны и ноутбуки.

Оно гласит: «Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло ваш пароль. Chrome рекомендует сменить пароль для сайта. Стоит отметить, что компания возобновила развертывание Chrome 79 с исправлением ошибки».

На данный момент в Google не прокомментировали, будут ли восстановлены потерянные данные затронутых пользователей или нет. Тем не менее, новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновлять.

Напомним, ранее эксперты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2019 года.