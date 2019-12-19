Эксперты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2019 года

Первое место по сравнению с прошлым годом не изменилось – оно принадлежит пароли «123456».

Компания SplashData выпустила уже девятый ежегодный список «худших» паролей, который используют пользователи в онлайн-сервисах и приложениях, составленный на основе более чем 5 миллионов паролей, попавших в свободный доступ.

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Первое место по сравнению с прошлым годом не изменилось – оно принадлежит пароли «123456». Второе место у пароля «123456789». В тройки лидеров также вошел традиционный пароль «qwerty».

Список из 25 самых популярных худших паролей выглядит так:

1 - 123456

2 - 123456789

3 - qwerty

4 - password

5 - 1234567

6 - 12345678

7 - 12345

8 - iloveyou

9 - 111111

10 - 123123

11 - abc123

12 - qwerty123

13 - 1q2w3e4r

14 - admin

15 - qwertyuiop

16 - 654321

17 - 555555

18 - lovely

19 - 7777777

20 - welcome

21 – 888888

22 - princess

23 - dragon

24 - password1

25 - 123qwe

По оценкам экспертов, почти 10% пользователей использовали один из худших паролей из этого списка, и около 3% юзеров использовали пароль «123456».

Ранее в СНБО заявили, что Служба безопасности Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации в ноябре этого года заблокировали 11 кибератак на государственные информационные ресурсы.