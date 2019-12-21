Антимонопольная служба Франции оштрафовала Google на €150 миллионов

Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке. В Google намерены оспаривать штраф.

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Google на €150 млн.

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Корпорация заявила, что будет оспаривать штраф, сообщает Гордон.

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке. Во французском регуляторе отметили, что правила рекламной платформы Google Ads применяются случайным образом, что приводит к несправедливому удалению аккаунтов некоторых компаний.

Расследование против Google началось после того, как в 2015 году был заблокировал аккаунт французской газеты GibMedia. Руководство газеты заявило, что блокировка произошла без предварительного уведомления. Корпорация в ответ обвинила GibMedia в том, что она размещала рекламу веб-сайтов, которые требовали у пользователей деньги.

Антимонопольная служба заявила, что Google меняла пользовательское соглашение без уведомления клиентов, в результате чего рекламодатели нарушали правила, сами того не подозревая.