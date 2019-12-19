Ученые выяснили, почему и где вымерли последние люди вида Homo erectus

За массовым вымиранием целого вида могут стоять климатические изменения.

Последние известные представители вида Homo erectus были убиты событиями, которые вызвали массовое вымирание 117-108 тысяч лет назад. Повторно проанализировав найденные почти столетие назад останки древнего вида людей, ученые смогли лучше определить дату их смерти.

Это потенциально может прояснить, когда и почему наши доисторические предки исчезли с лица Земли, - пишет Newsweek. Homo erectus был человекоподобным видом, который прожил на планете дольше всех. Он возник в Африке два миллиона лет назад. Позже его представители мигрировали в Азию и, наконец, остановились на острове Ява в Индонезии. Это был первый прямоходячий вид с пропорциями тела, похожими на современных людей. По сравнению с другими человекообразными видами у Homo erectus были более короткие руки и длинные ноги.

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Когда вид окончательно исчез было неизвестно. В 1930 году археологи обнаружили в центральной части Явы кости, среди которых было 12 фрагментов черепа и две берцовые кости, которые принадлежали Homo erectus. На то время в распоряжении ученых было мало методов для точного исследования места. Поэтому было решено, что костям было 550-27 тысяч лет.

«Оригинальные раскопки были проведены во времена до появления радиоуглеродного и ураново-ториевого метода датирования», - сказал палеонтолог Рассел Киочон из Университета Айовы.

Он вместе с другими исследователями вернулся на место, где нашли останки древнего вида людей. С помощью современных технологий, команда установила, что костям 117-108 тысяч лет. Таким образом, это молодые кости Homo erectus, которые до этого времени были найдены.

Ученые убеждены, что все особи, каждая из которых была взрослой, погибли из-за события «массовой смерти», которые прошли выше по течению реки неподалеку. В место, где нашли останки, их принесла вода во время наводнений через 100 тысяч лет после смерти. Существует много теории о том, что именно повлекло за собой массовое вымирание. Одна из них – вулканический грязевой поток.

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Поскольку считалось, что Homo erectus могли жить на острове Ява еще 27 тысяч лет назад, существовало предположение, что они сосуществовали с видом современных людей на протяжении 50 тысяч лет. Также ученые допускали, что появление Homo sapiens могло привести к вымиранию другого вида человекообразных существ. Но что на самом деле заставило Homo erectus исчезнуть? В новом исследовании ученые отмечают, что на момент массовой смерти Homo erectus на Яве климат на острове менялся. Широколиственные леса уступали тропическим местом. Поэтому вид Homo erectus мог вымереть из-за изменения климата.