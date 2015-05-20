США сегодня запустят секретный космический корабль - СМИ
08:35, 20 мая 2015Наука и IT
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В ходе испытаний он до этого трижды побывал в космосе и вернулся на землю.
Иллюстративная фотография: Боинг Х-37 / af.mil
США сегодня, как ожидается, запустят секретный космический корабль.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
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Это орбитальный самолет «Боинг X-37». В ходе испытаний он до этого трижды побывал в космосе и вернулся на землю. Беспилотный аппарат в длину около 9 метров и внешне напоминает «шаттл».
Первоначально предполагалось, что его задачей станет ремонт спутников. Однако в середине «нулевых» программа была засекречена и передана под контроль Минобороны.
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