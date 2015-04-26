Космический корабль "Прогресс М-25М" затопят в Тихом океане

16:48, 26 апреля 2015
Наука и IT
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Российский транспортный корабль "Прогресс М-25М", накануне отстыковавшийся от отсека "Пирс" Международной космической станции (МКС), в воскресенье будет сведен с орбиты и затоплен на так называемом "кладбище космических кораблей" в Тихом океане. 

Прогресс М-25М / federalspace.ru

Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Включение двигателей корабля на торможение произойдет 26 апреля", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, тугоплавкие элементы конструкции корабля, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, достигнут поверхности несудоходного района Тихого океана.

"Прогресс М-25М" был запущен на орбиту 29 октября 2014 года и в тот же день пристыковался к МКС. Накануне, 25 апреля, в 9:35 корабль отчалил от космической станции.

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