Microsoft принудительно переведет пользователей на свой новый браузер

Созданный на базе Chromium браузер Edge будет доступен с обновлением Windows 10, которое выйдет 15 января 2020 года.

Компания Microsoft объявила о выпуске нового браузера Edge.

Программа для веб-серфинга будет принудительно установлена на компьютеры пользователей, сообщает Windows Latest.

Созданный на базе Chromium браузер будет доступен с обновлением Windows 10, которое выйдет 15 января 2020 года. Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый. Microsoft заявила, что только системные администраторы организаций и обладатели бизнес-версий смогут приостановить принудительную замену браузера.

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В документации Microsoft говорится, что обновленный на базе Chromium браузер будет поддерживать сторонние расширения, созданные для Google Chrome. Классический Edge имел ограниченное количество расширений из-за строгой политики Microsoft по вопросам безопасности.

Эксперты заметили, что вместе с январским апдейтом разработчики будут постепенно внедрять новый дизайн для Windows, который корпорация представила на прошлой неделе.