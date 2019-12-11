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Зеленский попал в топ-5 запросов Google в Беларуси

16:18, 11 декабря 2019
Наука и IT
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом сообщается на сайте компании.

В своеобразном рейтинге Зеленский разместился на пятой позиции. Чаще него белорусы искали информацию, связанную с певицей Юлией Началовой, актрисой Анастасией Заворотнюк, восьмым сезоном сериала "Игра престолов" и песенным конкурсом "Евровидение".

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Как сообщал в УНИАН, уже известно, что в уходящем году чаще всего искали в Google пользователи из Украины.

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Теги: #Беларусь#Google#Владимир Зеленский