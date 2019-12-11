Зеленский попал в топ-5 запросов Google в Беларуси

Жители Беларуси искали информацию, связанную с президентом Украины.

Персона президента Украины Владимира Зеленского попала в пятерку основных запросов жителей Беларуси в Google в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

В своеобразном рейтинге Зеленский разместился на пятой позиции. Чаще него белорусы искали информацию, связанную с певицей Юлией Началовой, актрисой Анастасией Заворотнюк, восьмым сезоном сериала "Игра престолов" и песенным конкурсом "Евровидение".

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Как сообщал в УНИАН, уже известно, что в уходящем году чаще всего искали в Google пользователи из Украины.