Зеленский попал в топ-5 запросов Google в Беларуси
16:18, 11 декабря 2019Наука и IT
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Жители Беларуси искали информацию, связанную с президентом Украины.
Владимир Зеленский / REUTERS
Персона президента Украины Владимира Зеленского попала в пятерку основных запросов жителей Беларуси в Google в 2019 году.
Об этом сообщается на сайте компании.
В своеобразном рейтинге Зеленский разместился на пятой позиции. Чаще него белорусы искали информацию, связанную с певицей Юлией Началовой, актрисой Анастасией Заворотнюк, восьмым сезоном сериала "Игра престолов" и песенным конкурсом "Евровидение".
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Как сообщал в УНИАН, уже известно, что в уходящем году чаще всего искали в Google пользователи из Украины.
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