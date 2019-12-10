Ученые расшифровали язык орангутанов

Специалисты смогли расшифровать смысл восьми "фраз" приматов.

Ученые из Университета Эксетера смогли расшифровать язык орангутанов. На данный момент понятен смысл восьми фраз.

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Как сообщает phys.org, ученые выявили 11 голосовых сигналов и 21 физический «тип жестов».

«Мы наблюдали, как орангутаны использовали звуки и жесты для достижения восьми различных «целей» - вещей, которые они хотели сделать для другого орангутана», - говорит ученый из Университета Эксетера доктор Хелен Моррог-Бернард, основатель и со-директор Фонда природы Борнеа (BNF).

По словам исследователей, обезьяны использовали звуки и жесты, чтобы сказать такие фразы: "дай какой-то предмет", "залезь на меня", "слезь с меня", "перелезь", "подвинься", "прекрати", "давай играть не так интенсивно", "давай продолжим играть".