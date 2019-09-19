Ученый обнаружил останки древнейшего прямоходящего предка человека (фото)

Найденные останки показали, что рудапитек не только был родственником современных африканских обезьян и людей, но и передвигался на двух ногах.

Профессор антропологии Университета Торонто Дэвид Бегун рядом со старым шахтерским городком в Центральной Европе обнаружил останки рудапитека – обезьяны, которая жила на Земле десять миллионов лет назад. Оказывается, большую часть жизни эти животные проводили на двух ногах.

Читайте такжеЧерная дыра Стрелец A* проголодалась и пожирает все вокруг себя – ученыеКак пишет naked-science.ru, ученый нашел недостающую часть рудапитека – таз. Ранее антропологи нашли его конечности, челюсти и зубы. Эти останки показали, что обезьяна была родственником современных африканских обезьян и людей. Однако до сих пор считалось, что этот вид передвигался преимущественно на четырех ногах, как большая часть обезьян.

Но открытие таза и анализ его формы показал, что на самом деле рудапитеки были приспособлены к прямохождению.

Сегодня исследователи обнаружили не все части тела этого животного. Чтобы воссоздать его облик, пришлось использовать сложные алгоритмы компьютерного моделирования и сравнения со строением скелета современных животных.

Рудапитек считается самым древним животным, похожим на человека. Но ученые до сих пор находят новые виды австралопитеков – возможных прямых предков людей, которые жили гораздо позже. Одним из них стал Australopithecus deyiremeda, который жил в Эфиопии 3-3,5 миллиона лет назад. Его обнаружили только в 2015 году.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые показали, как выглядели предки людей 3,8 миллиона лет назад.