Facebook будет бороться с фейковыми аккаунтами с помощью видео

Соцсеть планирует верифицировать пользователей с помощью видеороликов.

Социальная сеть Facebook приступила к тестам нового инструмента для борьбы с фейковыми аккаунтами.

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Как сообщила эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг в своем Twitter, соцсеть планирует верифицировать пользователей с помощью видеороликов.

Вонг также опубликовала скриншоты инструмента. Соцсеть предложит новым пользователям создать короткое селфи-видео, в которое могут встроить систему распознавания лиц. На видео пользователю нужно показать свое лицо с разных сторон, передает kommersant. Файл с лицом пользователя будет удален в течение 30 дней.

Ранее Facebook представила новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека. Эта технология может менять лица людей в режиме реального времени, в отличие от других подобных программ, изменяющих внешность уже после записи или фотографирования. Facebook не планирует использовать технологию в своих продуктах.