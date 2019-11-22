Сокровище викингов: украденный клад может "переписать историю" объединения Англии

По словам экспертов, находка бросает новый свет на историю объединения Англии.

Четыре года назад двое археологов-любителей нашли в поле в графстве Херефордшир 300 монет англо-саксонского периода. Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис властям о находке не сказали, а продали клад перекупщикам. Стоимость монет, датируемых примерно IX веком нашей эры, оценивалась в 3 млн фунтов.

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Горе-искателей сокровищ обвинили в краже и сокрытии клада. Такая же участь ждала и торговцев монетами Саймона Уикса и Пола Уэллса, передает Би-би-си. Сегодня на отдельном заседании суда были объявлены приговоры части осужденных. Джордж Пауэлл получил 10 лет тюрьмы, Лейтон Дэвис - 8,5. Саймон Уикс отсидит в тюрьме пять лет. Приговор Полу Уэллсу будет вынесен в феврале.

Частично властям удалось найти украденное - несколько украшений, среди которых золотое кольцо IX века, браслет в форме головы дракона и хрустальная подвеска, 31 монета, которые оцениваются в 10-50 тыс. фунтов, и слиток серебра. Но большая часть клада считается утраченной.

"Остальное, видимо, припрятано в укромном месте или нескольких местах, или уже разошлось по рукам - все для того, чтобы было невозможно когда-либо восстановить все части клада вместе", - сказал прокурор Кевин Хегарти.

Обвиняемые Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис на суде в городе Вустер отрицали, что сознательно нарушили закон о кладах, который предполагает необходимость декларировать крупные находки.

Клад невероятно ценен с исторической точки зрения, утверждают эксперты. Монеты, относящиеся к англо-саксонскому периоду, были, как предполагается, захоронены викингом.

По словам экспертов, находка бросает новый свет на историю объединения Англии. Теперь можно говорить о том, что существовал доселе неизвестный союз между королями Уэссекса и Мерсии. "Монеты позволяют нам пересмотреть нашу историю и точно установить момент создания Англии в качестве единого королевства", - говорит Гарет Уильямс, куратор собрания монет раннего средневековья в Британском музее.

Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис нашли клад в поле у деревни Ай в июне 2015 года, но решили скрыть находку от властей и не говорить о ней фермеру-хозяину земли. Вместо этого искатели сокровищ выяснили стоимость клада у торговцев монетами.

Еще через месяц они связались с Национальным музеем Уэльса, задекларировав находку лишь двух монет и трех украшений.

Они назвали слухами информацию о находке 300 монет, но полиция засомневалась в искренности археологов-любителей и начала расследование.

Полиции удалось восстановить стертые в телефоне Дэвиса фотографии с изображениями еще нетронутого клада на месте раскопок.

На суде выяснилось, что Пауэлл и Дэвис несколько раз встречались с перекупщиками Саймоном Уиксом и Полом Уэллсом, договариваясь о продаже монет на рынке.

Уикс, Пауэлл и Дэвис также были признаны виновными в продаже краденного за наличные частным коллекционерам. Полиции удалось проследить продажу нескольких монет.

Найденные монеты имели хождение на территории двух независимых соседних королевств в конце IX века - Уэссекса и Мерсии.

Королем Уэссекса тогда был знаменитый Альфред Великий, а в Мерсии правил менее известный король Кёлвульф II, который, по словам эксперта Уильямса, исчез из истории бесследно около 879 года, как раз в период, которым датируется данный клад.

"Эти монеты недвусмысленно указывают, что между Альфредом и Кёлвульфом существовал союз, поскольку у монет одинаковая форма и символика, - указывает Гарет Уильямс. - Однако всего через несколько лет все упоминания о короле Кёлвульфе исчезают. Он пропадает из истории, но эти монеты рисуют совсем иную картину".

"Речь идет о находке национального значения, которая относится к важнейшему моменту в объединении Англии. В те времена страна находилась под угрозой нападений викингов в массовом масштабе".

Питер Ревилл, координатор службы регистрации кладов Британского музея в Шропшире и Херефордшире, выразил обеспокоенность тем, что археологи-любители типа Пауэлла и Дэвиса могут ставить личные корыстные интересы выше государственных.

"Подобные важные находки могут быть легко утрачены просто в силу человеческой жадности, - заявил он. - Навеки утрачена важная информация. Речь идет о нашем историческом наследии, которое мы потеряли из-за жадности, и я считаю это ужасным".

Хотя большая часть найденного относится к англо-саксонскому периоду, Гарет Уильмс не сомневается, что эти предметы были собраны и захоронены викингом.

Известно, что в 878 году в этих местах располагалась армия викингов, которые вторглись в королевства Уэссекс и Мерсия. В том году там развернулась битва при Эдингтоне, в которой армия короля Альфреда сражалась с викингами.

"Вероятно, это сокровище предали земле, чтобы скрыть его от других викингов, а также англо-саксов, - говорит Уильямс. - Владелец так и не смог вернуться и откопать его, чтобы с ним ни случилось".