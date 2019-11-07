В Египте раскопали "многоэтажку" греко-римской эпохи (фото)

В катакомбах нашли останки людей и глиняные изделия.

Археологическая миссия обнаружила многоэтажную катакомбу греко-римской эпохи – 332 г. к н.е. – 395 г. н.е в городе Исмаилия на северо-востоке Египта.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на комментарий правительства.

«Верхняя часть катакомбы образована из братской могилы, построенной из глиняных кирпичей времен греко-римской эпохи, а нижние этажи были построены в доегипетские времена», – заявили в министерстве.

В катакомбах нашли останки людей и глиняные изделия. Раскопки в Исмаилии возобновились после 20-летней остановки.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова, на улице Корнякта в пятницу, 25 октября, во время проведения археологических работ было обнаружено древние своды и остатки каменной патинированной стены.