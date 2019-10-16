Археологи раскопали огромный тайник с саркофагами в Египте

Египетское правительство подтвердило найденные могилы, но не раскрыло подробностей.

Археологи раскопали в Египте 20 деревянных саркофагов в прекрасном состоянии. Ученые предполагают, что останки могут принадлежать первосвященникам.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Эксперты считают, что саркофагам может быть 3 000 лет. Египетское правительство подтвердило найденные могилы, но не раскрыло подробностей.

По мнению ученых, место для захоронения египтяне выбрали неслучайно. Ведь в 1070 году до нашей эры Египтом управляли первосвященники, и именно здесь они жили.

«Люди в гробницах, скорее всего, были священниками и женами священников», – предполагают историки.

3000 лет назад египтяне отказывались от традиционных отдельных гробниц и хоронили покойников в так называемых «коммунальных».

Как сообщал УНИАН, в Египте обнаружили древний храм, на одной из стен которого указано имя фараона Птолемея IV Филопатора. Стены храма украшены рисунками животных и птиц.