Российские хостинги "подняли" заблокированный сайт с манифестами террористов

Услугами сайта пользуются нелегальные ресурсы, в частности сайты для воровства данных кредиток и другие фишинговые веб-сервисы.

Сайт 8chan, который ранее на Западе заблокировали из-за публикации манифестов организаторами терактов, возобновил работу благодаря технической поддержке российских хостингов.

Сейчас у него новое название. Об этом сообщает Vice.

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На сайте 8chan было опубликовано по меньшей мере три известных манифеста. В частности, в марте 2019 года на портале разместил текст «Большое замещение» (The Great Replacement) Брентон Таррант, расстрелявший 51 человека в мечети Новой Зеландии.

Кроме того, свой манифест также опубликовал Джон Эрнест, открывший стрельбу в калифорнийской синагоге в апреле 2019 года. В августе 2019-го на 8chan появился манифест с заголовком «Неудобная правда» (The Inconvenient Truth). После этого 21-летний Патрик Крузиус расстрелял 20 человек в американском Эль-Пасо.

Вскоре хостинг Cloudflare отказался обслуживать сайт, объяснив это тем, что сайт «отказывается модерировать свое наполненное ненавистью сообщество».

С начала октября имиджборд сайта обслуживал по очереди ряд российских хостинговых компаний. Сейчас его обслуживает «Медиа Лэнд». Новые владельцы сайта пока не спешат модерировать содержимое. При этом его услугами пользуются и другие нелегальные ресурсы, в частности сайты для кражи данных кредиток и другие фишинговые веб-сервисы.

Как сообщал УНИАН, международный разработчик антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET обнаружила новые кибератаки, что позволяют воровать виртуальную валюту в сетевых играх.