Астронавтам на МКС доставят печку, чтобы они смогли печь пироги

Некоторые испеченные в космосе лепешки потом вернут на Землю для инспекции.

Международная космическая станция в ближайшее время получит новую и более эффективную электропечь. Таким образом, астронавты смогут печь на орбите собственные пироги. Прибор под названием Zero G Oven будет доставлен на МКС с помощью капсулы Northrop Grumman Cygnus.

Как пишет Daily Star, ее запуск запланирован на эту субботу. На станции уже есть электрическая печь. Но новая гораздо эффективнее. Она способна нагреваться до 177 градусов по Цельсию. Поэтому космические путешественники смогут наслаждаться более разнообразным меню, особенно в долговременных миссиях.

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Новая печь оснащена специальной изоляцией и механизмами вентиляции, чтобы она могла эффективно работать в контролируемой среде МКС. Ее установят в экспериментальном модуле Kibo, который принадлежит Японии. Но ученые NASA провели ряд оценок безопасности прибора. Космическая печь не может работать на любом топливе. Ведь для этого нужна гравитация. Поэтому Zero G Oven работает на электрических нагревательных элементах. Фактически, это огромный тостер.

У экипажа МКС уже есть пакеты с замороженным печеньем, которое только нужно нагреть в новой печке. Когда прибор и заготовки встретятся на орбите, появится первая в истории космическая выпечка. Впрочем, это не шутки. Три плюшки будут отправлены на Землю для анализа.