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В лондонском баре начали использовать систему распознавания лиц (видео)

11:25, 24 октября 2019
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Специальные камеры фиксируют каждого клиента, который заказал напиток. Тогда человеку дают номер и высчитывают сколько времени ему нужно ждать в очереди. А еще умная система определяет, выглядит ли клиент совершеннолетним, чтобы делать заказ на алкогольные коктейли.

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Теги: #Лондон