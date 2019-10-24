В лондонском баре начали использовать систему распознавания лиц (видео)

Специальные камеры фиксируют каждого клиента, заказавшего напиток.

Лондонский бар первым в мире ввел систему распознавания лиц.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Специальные камеры фиксируют каждого клиента, который заказал напиток. Тогда человеку дают номер и высчитывают сколько времени ему нужно ждать в очереди. А еще умная система определяет, выглядит ли клиент совершеннолетним, чтобы делать заказ на алкогольные коктейли.