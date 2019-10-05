На МКС женщин готовят к первому выходу в открытый космос без мужчин

Сейчас NASA уже направило необходимое количество оборудования на МКС.

Первый выход в открытый космос, в котором женщин не будет сопровождать мужчина, может состояться 21 октября этого года.

Астронавтки Кристина Кох и Джессика Меир сейчас находятся на Международной космической станции. Это будет четвертый в серии из десяти выходов в открытый космос, которые состоятся в течение следующих трех месяцев, но первый раз, когда две женщины выходят вместе, сообщает theБабель со ссылкой на Space.com.

Ранее такой выход планировался на март 2019 года, однако тогда не оказалось достаточно космических костюмов нужного размера. Обеим женщинам нужен был костюм среднего размера, однако на космической станции был доступен только один такой.

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Сейчас NASA уже направило необходимое количество оборудования на МКС.

Астронавтки Кох и Меир заменят батареи на солнечных панелях. Их пребывание вне МКС продлится примерно шесть с половиной часов.

Астронавты и космонавты выполнили более 200 выходов в открытый космос с целью ремонта и поддержания МКС, но только 15 девушек приняли в них участие. Их всегда сопровождали мужчины.

В октябре Кристина Кох проведет три выхода в космос: один вместе с космонавтом NASA Эндрю Морганом 6 октября, другой также с Морганом 11 октября и 21 октября выйдет с Меир.

Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта для своей первой миссии космического полета. Она останется на станции до февраля 2020 года, чем установит рекорд по продолжительности пребывания на станции среди женщин.