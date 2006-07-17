Николай Басков купил автомобиль за 1 миллион евро (фото)

Николай Басков отныне будет ездить на эксклюзивном автомобиле, который был сделан специально по заказу. Hовое шикарное транспортное средств сделано компанией Bentley, причем эту машину собрали сразу из двух стандартных седанов Bentley, в результате чего длина «баскомобиля» составляет около 8 метров!

По данным газеты «Жизнь», Николай Басков заплатил на свой автомобиль около 1 млн. евро! Деньги, конечно, огромные, но зато теперь у российского певца будет уникальный лимузин, в котором есть холодильник, телевизор, бар и многое другое.

Автообоз