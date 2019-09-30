Ученые выяснили силу укуса тираннозавра

Тираннозавр кусал примерно в четыре раза сильнее, чем самый сильный современный крокодил.

Американские ученые тщательно проанализировали строение черепа древнего тираннозавра (Tyrannosaurus rex). По оценкам исследователей, сила укуса этого ящера могла превышать 7 тонн.

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Как сообщает Naked Science, результаты исследования изложены в статье, опубликованной в журнале The Anatomical Record. Ученые пришли к выводу, что тираннозавр имел жесткий череп, подобный тому, которые можно встретить у современных крокодилов и гиен. Он отличался от «гибкого» черепа птиц и некоторых небольших рептилий.

По оценкам специалистов, жесткости черепа тиранозавра хватало для того, чтобы иметь силу укуса более семи тонн. «Согласно нашей оценке, наибольшая сила укуса известных представителей вида T. rex составляла 64 тысячи ньютонов, что можно приравнять примерно к 7,1 тонны», — отметил руководитель команды ученых Ян Кост (Ian Cost).

Ранее оценки ученых были более сдержанными. Речь шла о силе укуса примерно в 4 тонны.

Новые данные позволяют утверждать, что тираннозавр мог с легкостью дробить кости, нанося жертве смертельные ранения одним укусом.

«Сосредоточьте силу укуса в семь тонн на кончиках зубов во время укуса — и получите колоссальную пробивную способность. Ничего удивительного, что этот монстр мог прокусывать шкуру, мясо и кости», — заявил Марк Норелл (Mark Norell) из Американского музея естественной истории.

Отмечается, что тираннозавр кусал примерно в четыре раза сильнее, чем самый сильный современный крокодил. По мнению ученых, этого могло бы хватить для гипотетического воплощения в жизнь знаменитой сцены из «Парка юрского периода», где динозавр прокусывает легковое авто. Тем не менее, в реальности тиранозавр мог таким образом навредить себе.

Ранее ученые предположили, что у тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex) в голове мог быть своеобразный «кондиционер» в виде крупных отверстий в черепе.