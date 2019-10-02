Магнитные бури в октябре 2019: названы даты

В этом месяце потоки солнечного ветра накроют Землю.

Осенью 2019 года на Солнце возросла активность. В этом месяце потоки солнечного ветра накроют Землю. В октябре ожидается серия геомагнитных бурь.

По предварительным данным, пик геомагнитных штормов ожидается в последней декаде месяца, пишет "Метеопрог".

Магнитные бури в октябре 2019

6 октября – возможны возмущения геомагнитного поля планеты.

19 октября – магнитосфера планеты будет возмущена.

24-25 октября – Землю накроет магнитная буря G1, небольшой интенсивности.

26 октября – ожидаются геомагнитные возмущения.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.