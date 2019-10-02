Магнитные бури в октябре 2019: названы даты
Осенью 2019 года на Солнце возросла активность. В этом месяце потоки солнечного ветра накроют Землю. В октябре ожидается серия геомагнитных бурь.
По предварительным данным, пик геомагнитных штормов ожидается в последней декаде месяца, пишет "Метеопрог".
Магнитные бури в октябре 2019
6 октября – возможны возмущения геомагнитного поля планеты.
19 октября – магнитосфера планеты будет возмущена.
24-25 октября – Землю накроет магнитная буря G1, небольшой интенсивности.
26 октября – ожидаются геомагнитные возмущения.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Читайте такжеУкраинские астрономы зафиксировали межзвездную комету
Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.
Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.
Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.