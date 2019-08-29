Ученые показали, как выглядели предки людей 3,8 миллиона лет назад

Открытый вид может полностью изменить представление науки об эволюции человечества.

Ученые смогли показать лицо древнего предка людей, который жил 3,8 миллиона лет назад, после открытия почти полного черепа, найденного в Эфиопии. Окаменелость была найдена в археологическом регионе Ворансо-Милле, богатом на остатки времен ранней человеческой эволюции.

Как пишет Newsweek, череп оказался в руках ученых еще в 2016 году. Международная команда исследователей установила его возраст, а также определила, что он принадлежал самцу вида Австралопитек аннамский.

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Это плохо изученный ранний вид гоминидов, который считают древнейшей ветвью Австралопитеков. Этот вид жил примерно 4,2-3,9 млн. лет назад. К этому времени черепно-лицевые черты вида были полностью неизвестны. Однако, почти целый череп позволил изменить это и воссоздать облик лица древнего предка людей.

Ранняя человеческая эволюция до сих пор не исследована в полной мере. И чем больше окаменелостей ученые находят, тем сложнее становится картинка истории человеческого вида. Разные виды человекообразных жили в разные времена. Иногда периоды их существования накладываются, а иногда вдруг возникают новые виды в других и неизвестных точках на планете.

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Раньше считали, что Австралопитек аннамский был предшественником Австралопитека афарского – вида, к которому принадлежит утерянное эволюционное звено с условным названием «Люси». Этот вид жил примерно 3,9-2,9 миллиона лет назад. Найденный череп Австралопитека аннамского свидетельствует, что его владелец жил в то же время. Таким образом, два вида сосуществовали на Земле по меньшей мере в течение 100 тысяч лет. Поэтому теория о линейной эволюции таким образом была опровергнута.

Команда ученых говорит, что находка заполняет важный пробел в найденных останках. Череп доказывает, что по крайней мере два человекообразных вида сосуществовали в восточной Африке примерно 3,8 миллиона лет назад. Это еще раз подтверждает теорию о многообразии человекоподобных видов в период Плиоцена.