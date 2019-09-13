Google посвятил дудл датскому ученому Гансу Кристиану Граму

Микробиолог разработал метод окраски бактерий, который применяется до сих пор.

Google выпустил дудл, посвящённый 166-летию со дня рождения датского микробиолога Ганса Кристиана Грама. Он известен тем, что разработал метод окраски бактерий, который применяется до сих пор в лабораторных исследованиях для идентификации и классификации различных типов бактерий.

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Грам родился в Копенгагене 13 сентября 1853 года в семье Фредерика Теркеля Юлиуса Грама, профессора юриспруденции и Луизы Кристины Рулунд.

Изучал ботанику в Университете Копенгагена и был ассистентом ботаники у зоолога Япетуса Стенструпа. Работа с растениями позволила ему узнать основы фармакологии и научиться пользоваться микроскопом.

В 1878 году он поступил в медицинскую школу и окончил её в 1883 году. Между 1878 и 1885 годами Грам путешествовал по Европе. В Берлине, в 1884, он разработал метод разделения двух основных классов бактерий.

В 1891 году Грам начал читать лекции по фармакологии и позже, в том же году, был назначен профессором в Университете Копенгагена. В 1900 он стал профессором медицины.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле Google выпустил дудл к 60-летию со дня публикации фантастического романа братьев Стругацких «Страна багровых туч».