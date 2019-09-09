Новый лайнер Boeing 777X провалил нагрузочные испытания

В компании Boeing заявили, что условия испытаний были «далеко за пределами любых нагрузок, которые ожидаются в коммерческой эксплуатации».

Авиастроительная компания Boeing приостановила нагрузочные испытания перспективного авиалайнера 777X, поскольку в ходе тестирования у него вылетела дверь грузового отсека.

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Как сообщает FlightGlobal, в компании заявили, что условия испытаний были «далеко за пределами любых нагрузок, которые ожидаются в коммерческой эксплуатации». Подчеркивается, что команда испытателей следовала всем протоколам безопасности, и сейчас работает над тем, чтобы найти причину проблемы.

В данный момент неизвестно, когда испытания самолета будут возобновлены. По словам представителя Boeing Пола Бергмана, «общее тестирование продолжается».

Отмечается, что данный инцидент – последний в целом ряду проблем, которые преследуют всю программу Boeing по самолетам данной серии.

Ранее в компании заявили, что приостанавливают дальнейшую разработку лайнера 777-8. За несколько недель до того Boeing отложила первый полет самолета 777-9 (отличается от модели 8 более крупными размерами) из-за проблем с двигателями GE9X.

Boeing 777X – последний в серии дальнемагистральных самолётов семейства 777. Разрабатывается в вариантах 777-8 (на 365 пассажиров) и 777-9 (414 пассажиров). Отличается новыми двигателями от General Electric и крыльями из композитных материалов со складывающимися законцовками крыла.

Ранее NASA обнародовало детали своего нового сверхзвукового самолета X-59 QueSST.