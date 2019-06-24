Революция в авиации: NASA показало изнутри свой новый сверхзвуковой самолет (фото)

Концепт-арты нового самолета были представлены еще в прошлом году, однако никаких подробностей о характеристиках и технических решениях агентство не разглашало.

NASA обнародовало детали своего нового сверхзвукового самолета X-59 QueSST.

Об этом сообщает Naked Science.

Стоит отметить, что концепт-арты нового самолета были представлены еще в прошлом году, однако никаких подробностей о характеристиках и технических решениях агентство не разглашало.

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X-59 QueSST - это малошумный сверхзвуковой лайнер, предназначенный для совершения регулярных пассажирских рейсов. Сообщается, что реактивные двигатели самолета будут иметь шумопоглощающие фильтры, а геометрия крыла позволит как можно менее громко преодолевать звуковой барьер.

Обычно при наборе самолетом сверхзвуковой скорости люди на земле слышат грохот, напоминающий гром. В случае с X-59 QueSST разработчики обещают, что шума вообще не будет. А если самолет пролетит на небольшой высоте, развив скорость звука, на земле будет чувствоваться только легкая ударная волна.

Нос самолета в несколько раз превышает размер пассажирской кабины. Длина самолета составляет 29 метров, а размах крыльев - девять метров. У лайнера только один двигатель от General Electric.

Видимость пилотам сверхзвукового лайнера обеспечат несколько камер на носу самолета и 4K-монитор, установленный в кабине.

В 2020 году специалисты агентства планируют начать тестовые полеты лайнера, который, возможно, перевернет всю мировую авиацию

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года миссия NASA начала испытания технологии для бесшумных сверхзвуковых самолетов.