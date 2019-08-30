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NASA установило экспериментальный вертолет на марсоход

12:55, 30 августа 2019
Наука и IT
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Вертолет работает на солнечной батарее и закреплен в специальной защитной капсуле на марсоходе / NASA

Об этом говорится на сайте NASA.

Отмечается, что он станет первым вертолетом, который войдет в открытый космос.

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Вертолет работает на солнечном двигателе и закреплен в специальной капсуле, которая защитит его во время посадки.

По словам разработчиков, вертолет разработан как летная испытательная экспериментальная технология, следовательно, он не имеет никаких научных приборов.

В будущем вертолеты планируют привлекать к перевозкам научных приборов, также беспилотники смогут помогать с исследованием труднодоступных мест на Марсе: скал, пещер и кратеров.

Ровер с вертолетом запустят летом 2020 года. В 2021-м они совершат посадку на Красной планете в кратере Джезеро.

Как сообщал УНИАН, в американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.

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Теги: #NASA#полет на Марс