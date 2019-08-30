NASA установило экспериментальный вертолет на марсоход
В NASA прикрепили к марсоходу экспериментальный вертолет-беспилотник.
Об этом говорится на сайте NASA.
Отмечается, что он станет первым вертолетом, который войдет в открытый космос.
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Вертолет работает на солнечном двигателе и закреплен в специальной капсуле, которая защитит его во время посадки.
По словам разработчиков, вертолет разработан как летная испытательная экспериментальная технология, следовательно, он не имеет никаких научных приборов.
В будущем вертолеты планируют привлекать к перевозкам научных приборов, также беспилотники смогут помогать с исследованием труднодоступных мест на Марсе: скал, пещер и кратеров.
Ровер с вертолетом запустят летом 2020 года. В 2021-м они совершат посадку на Красной планете в кратере Джезеро.
Как сообщал УНИАН, в американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.