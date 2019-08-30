В Иране взорвалась ракета со спутником на борту

В Иране несколько часов не подтверждали ни попытку запуска, ни ее провал.

Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась при запуске на космодроме имени Имама Хомейни.

Об этом сообщило BBC, ссылаясь на заявление иранских и американских чиновников.

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Первыми о неудавшемся запуске написали американские СМИ, проанализировавшие спутниковые снимки компании Planet Labs Inc.

В Иране несколько часов не подтверждали ни попытку запуска, ни ее провал, хотя 13 августа министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Джавад Азари-Джахроми заявлял, что готовится к запуску еще один спутник - "Нахид-1".

Несколько часов спустя анонимный источник в космическом агентстве Исламской республики подтвердил агентству Reuters, что взорвалась действительно ракета-носитель со спутником.

"Возникли какие-то технические проблемы, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением проблемы", - цитирует источник агентство.

Телекоммуникационный аппарат должен был провести на орбите около двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, в американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация.