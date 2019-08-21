Ученые предложили построить гигантские дирижабли и «оседлать» на них стабильные воздушные потоки

В теории исполинские аппараты смогут нести десятки тысяч тонн груза с минимальными затратами энергии.

Международный коллектив ученых предложил концепцию сверхэкономичной системы грузоперевозок с использованием крупных дирижаблей, которые будут использовать для перемещения высотные циркуляции атмосферы.

Читайте такжеРеволюция в авиации: NASA показало изнутри свой новый сверхзвуковой самолет (фото)

Как сообщает Naked Science, соответствующая статья Джулиана Ханта (Международный институт прикладного системного анализа, Австрия) и его коллег из Германии, Бразилии и Малайзии, опубликована в журнале Energy Conversion and Management: X.

Ученые предлагают строить по-настоящему огромные дирижабли: в десять раз больше печально известного дирижабля «Гинденбург», который потерпел катастрофу в 1937 году. Его длина составляла 245 метров.

В теории такие исполинские аппараты смогут нести десятки тысяч тонн груза. Поднимаясь на высоту от 10 до 20 километров, дирижабли смогут переноситься силой полярного струйного течения — узкого и мощного потока, стабильно дующего в верхней тропосфере. В умеренных широтах Северного полушария оно направлено с запада на восток и достигает средней скорости 165 км/ч.

Ученые полагают, что «оседлав» этот поток, дирижабли-гиганты с нагрузкой смогут совершать полное путешествие вокруг Земли за 16 дней, практически не расходуя энергии. Аналогичный маршрут в Южном полушарии займет 14 дней.

Использование современных материалов и технологий, при этом, должно сделать эти аппараты гораздо безопаснее их предшественников из первой половины ХХ века. Впрочем, единственным экономически доступным вариантом наполнения такого аппарата все еще остается водород, огнеопасность которого погубила "Гинденбург" и привела к закату эры дирижаблей.

Напомним, в 2017 году в Британии потерпел крушения самый большой в мире дирижабль Airlander 10. Дирижабль длиной 92 метра способен поднимать до 10 тонн груза и непрерывно находиться в воздухе до пяти дней.