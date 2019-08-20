Ученые опровергли пользу "просвещенного" авторитаризма

Статистический анализ показал, что даже самый "прогрессивный" авторитарный режим вреден для экономики страны.

"Стрессированные", переживающие кризис народы и страны часто обращаются к авторитарному правителю, готовому установить справедливость и процветание "сильной рукой".

Даже в самых свободолюбивых кругах о Пиночете или Ли Куан Ю нередко говорят как о вдохновителях экономических чудес Чили и Сингапура. Однако статистика показывает, что авторитаризм никогда не способствовал большему росту экономики, нежели демократия. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале The Leadership Quarterly, передает Naked Science.

Австралийские исследователи Стефани Рицио и Ахмед Скали сопоставили информацию по 133 странам за период с 1858 по 2010 год. С помощью исторического архива Archigos для каждого года и каждой страны был определен лидер (в некоторых случаях им оказался неформальный глава государства). Сведения о характере его режима были получены из базы данных Polity IV, позволив вычислить "степень демократичности", по 10-балльной шкале, причем 6 баллов и ниже указывали на ту или иную степень авторитаризма.

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Наконец, эти оценки ученые сопоставили с данными по ВВП на душу населения для того или иного года в каждой стране. Анализ показал, что автократические правители демонстрируют себя в лучшем случае на уровне демократических, ловко используя и без того существующие экономические тренды. Однако такие случаи оказываются скорее исключениями: в подавляющем большинстве недемократичный режим отрицательно сказывается на экономике страны.

Это касалось не только таких суровых правителей, как Мао Цзедун, но и считающихся "просвещенными" Ли Куан Ю и других. Да и воздействие их на экономику одним ВВП не ограничивается. Ученые показали, что авторитаризм столь же негативно влияет на занятость населения, а также на финансирование образования и здравоохранения в стране.

Напомним, ранее основатель SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск высказал опасение, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится".

Справка. Авторитаризм - режим правления, при котором вся или большая часть власти сосредоточена в руках одного лица или группы лиц. Роль представительных органов власти сведены на нет или занижены. Характерной чертой является сведение на нет местного самоуправления, применение репрессий и террора. Крайняя форма авторитаризма - тоталитаризм.