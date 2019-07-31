Ученые разработали контактные линзы с «зумом»

Новый тип линз сокращается и растягивается под действием электрических сигналов, созданных движением глаз.

Исследователи создали легкие контактные линзы, которые могут увеличивать изображение, если тот, кто их носит, моргнет дважды. Это позволяет менять фокус между объектами на разных расстояниях. На данном этапе существует лишь прототип линз, которому предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем такое устройство попадет на прилавки.

Но ученые из Калифорнийского университета говорят, что в будущем такая система может быть использована в визуальных протезах, очках, которые можно настраивать, или в разработке роботов дистанционного управления, — пишет Newsweek.

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Ученые используют специальные электрические сигналы, созданные движением глаз, чтобы контролировать движение и менять фокус линз. Фактически это повторяет то, как работает хрусталик в глазах млекопитающих. Сами линзы изготовлены из гибкого полимера, который расширяется под действием электрических сигналов. Когда сигнал исчезает, они стягиваются. Это меняет то, как свет проходит через линзы, влияя изображение для того, кто их носит.