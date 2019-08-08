Почти сутки без подзарядки: Samsung анонсировала ультратонкий ноутбук Galaxy Book S

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8cz и поддерживает стандарт LTE, а также Nano SIM.

Компания Samsung провела презентацию своих новинок, на которой анонсировала ноутбук Galaxy Book S.

"Он выглядит как ноутбук, но у него сущность смартфона", - заявил со сцены представитель компании Хассан Анжун, передает zn.ua со ссылкой на The Verge.

По его словам, ноутбук способен работать 23 часа без подзарядки.

Ноутбук оснащен 13-дюймовым сенсорным дисплеем, способным распознавать до 10 одновременных касаний и работает под управлением операционной системы Windows 10.

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Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8cz и поддерживает стандарт LTE, а также Nano SIM.

Емкость внутреннего хранилища Galaxy Book S составит 256 или 512 гигабайт, с возможностью расширения до одного терабайта.

Устройство будет доступно в серебряном и золотом цветах. Вес ноутбука составляет 0,96 килограмма.

Ноутбук будет выпущен в сентябре, его стоимость будет стартовать от 999 долларов.

Видео: Samsung

Ранее УНИАН сообщал, что Samsung представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.