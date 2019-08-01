Специалисты Facebook сумели "прочитать мысли" с помощью нейросети

С помощью нейрокомпьютерного интерфейса испытуемым задавали различные вопросы и на выбор предлагали несколько вариантов ответа.

Подразделение Facebook Reality Labs и ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли трансформировать результаты мозговой активности в текст и перенести его на экран.

С помощью нейрокомпьютерного интерфейса испытуемым задавали различные вопросы и на выбор предлагали несколько вариантов ответа. В ходе эксперимента, система смогла зафиксировать мысленный ответ человека, и алгоритм выводил на экран вариант, выбранный участниками эксперимента. Об этом сообщает Nature.

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При этом исследователи уточняют - технология понимает сейчас лишь ограниченный набор слов, а участники теста все же говорили вслух, а не только отвечали мысленно.

Исследователи сотрудничающего с Facebook Reality Labs Калифорнийского университета утверждают, что успехи исследователей могут быть полезны и в медицине.

Полученные данные приближают ученых к созданию устройства, которое позволит общаться пациентам, пережившим инсульт или травму спинного мозга.