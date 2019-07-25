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NASA потеряла сигнал с HD-камер на МКС

13:08, 25 июля 2019
Наука и IT
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Международная космическая станция / REUTERS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о потере связи с камерами высокого разрешения (HD), которые установлены на Международной космической станции.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

Наземные компьютеры потеряли связь с комплексом HDEV, который с борта МКС ведет наблюдение за Землей. «Команда инженеров изучает информацию о состоянии HDEV, чтобы выяснить, что могло произойти», — говорится в сообщении NASA.

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о необходимости вести поиски жизни на Марсе. По его словам, о признаках жизни на этой планете свидетельствуют следы присутствия воды и органических соединений.

Перед этим стало известно, что NASA разрабатывает специальный воздушный «тормоз», который будет способен посадить на Красную планету обитаемую капсулу или большой марсоход.

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Теги: #NASA#МКС