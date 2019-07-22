Индия запустила лунную миссию Chandrayaan-2

В состав новой миссии входит сразу три аппарата: спутник, посадочная платформа Викрам и луноход Прагаян.

Индийская организация космических исследований (ISRO) подтвердила запуск космического корабля с лунным модулем и готовится стать лишь четвертой страной высадившей космический корабль на Луне.

В начале сентября посадочный аппарат, который назван в честь Викрама Сарабхая, основателя ISRO, должен оторваться от орбитального аппарата, пишет НВ со ссылкой на TechCrunch.

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Первоначально планировалось запустить космический корабль из космического центра Сатиш-Дхаван, Срихарикота в штате Андхра-Прадеш, 15 июля, но ISRO отложил его менее чем за 20 минут до старта, сославшись на «технический сбой». Chandrayaan-2 должен приземлиться на ровную поверхность, которая покрывает грунт между двумя кратерами Луны, Симпелиус N и Манзин С.

В состав новой миссии входит сразу три аппарата: спутник, посадочная платформа Викрам и луноход Прагаян. ISRO использует Chandrayaan-2 для получения научных результатов, а также для обработки технологий для будущих миссий на Луну и Марс.

Бюджет миссии составляет всего $141 млн, что значительно ниже, чем в других странах, и менее половины стоимости фильма «Мстители: финал». Орбитальный аппарат рассчитан на работу не менее одного года, но ожидается, что посадочный аппарат и лунный модуль будут работать всего пару недель.

Миссия Chandrayaan-2 направлена ​​на анализ минералов на южном полюсе Луны, области, которая еще не была тщательно изучена. Аппарат оборудован набором инструментов, включая спектрометр и камеры, в том числе для картографирования поверхности Луны, поиска воды и измерения лунных землетрясений и температуры почвы.

Как следует из названия, это не первая лунная миссия Индии. В 2008 году страна направила орбитальный аппарат Chandrayaan-1, который сыграл важную роль в подтверждении наличия водяного льда в лунных кратерах.