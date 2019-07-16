Гавайцы протестуют против строительства крупнейшего в мире телескопа (видео)

Расположенный на горе телескоп мог бы помочь выяснить, как образовалась Вселенная.

На Гавайях коренные жители протестуют против строительства крупнейшего в мире телескопа.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сотни людей собрались у подножия самой высокой горы острова - Мауна-Кеа. Жители считают это место священным, поэтому против любой застройки. Они перекрыли дороги, чтобы грузовики с техникой не могли попасть на вершину.

Несколько лет назад коренное население приостановило строительство телескопа, однако суд постановил восстановить его. Расположенный на высоте телескоп, по мнению ученых, мог бы помочь выяснить, как образовалась Вселенная.

Как сообщал УНИАН, ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем".