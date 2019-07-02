Астронавт «Аполлона 11» рассказал о советах Хокинга по колонизации космоса

По словам Олдрина, США могли бы это сделать, если бы их поддержали международные партнеры.

Один из астронавтов, которые первыми ступили на поверхность Луны, Базз Олдрин рассказал, что выдающийся физик Стивен Хокинг был убежден в необходимости колонизации естественного спутника Земли. И только после этого можно было бы взять цель на освоение Марса.

Об этом он сказал в Цюрихе, выступая на фестивале Starmus. Как объясняет Newsweek, событие посвящено исследованию космоса, астрономии, музыке и искусству. Фестиваль проводится с 2014 года. До своей смерти Хокинг был членом его панели советников.

На нынешнем мероприятии 89-летний Олдрин получил медаль имени Стивена Хокинга за выдающиеся достижения.

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«Было время, когда я бывал в его офисе в Кембридже. В тогда я был увлечен идеей создания неразрывной орбиты между Землей и Марсом. А он начал печатать буквы своей щекой. Ушло много времени. Я ждал довольно долго. Наконец он сказал мне своим компьютерным голосом: «Колонизируйте Луну сначала». И с того момента я понял, что существует так много вещей, которые нам нужно сделать перед отправкой людей на Марс. И Луна точно лучшее место для этого», - сказал Олдрин, вспоминая встречи с Хокингом.

Он добавил, что США могли бы выполнить завещание физика «с помощью наших международных партнеров, если они помогут взять на себя часть оплаты счетов».

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Олдрин сейчас остается одним из четырех живых астронавтов, побывавших на Луне. Однако, это может измениться в течение ближайших десяти лет. В начале этого года в NASA объявили о планах отправить людей на поверхность Луны. При этом в миссии примет участие женщина-астронавт. Это будет первая такая высадка в истории. Европейское космическое агентство выражало заинтересованность в построении базы на Луне и изучает возможности технологии 3D-печати для этого.