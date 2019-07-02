Астронавт «Аполлона 11» рассказал о советах Хокинга по колонизации космоса
Один из астронавтов, которые первыми ступили на поверхность Луны, Базз Олдрин рассказал, что выдающийся физик Стивен Хокинг был убежден в необходимости колонизации естественного спутника Земли. И только после этого можно было бы взять цель на освоение Марса.
Об этом он сказал в Цюрихе, выступая на фестивале Starmus. Как объясняет Newsweek, событие посвящено исследованию космоса, астрономии, музыке и искусству. Фестиваль проводится с 2014 года. До своей смерти Хокинг был членом его панели советников.
На нынешнем мероприятии 89-летний Олдрин получил медаль имени Стивена Хокинга за выдающиеся достижения.
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«Было время, когда я бывал в его офисе в Кембридже. В тогда я был увлечен идеей создания неразрывной орбиты между Землей и Марсом. А он начал печатать буквы своей щекой. Ушло много времени. Я ждал довольно долго. Наконец он сказал мне своим компьютерным голосом: «Колонизируйте Луну сначала». И с того момента я понял, что существует так много вещей, которые нам нужно сделать перед отправкой людей на Марс. И Луна точно лучшее место для этого», - сказал Олдрин, вспоминая встречи с Хокингом.
Он добавил, что США могли бы выполнить завещание физика «с помощью наших международных партнеров, если они помогут взять на себя часть оплаты счетов».
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Олдрин сейчас остается одним из четырех живых астронавтов, побывавших на Луне. Однако, это может измениться в течение ближайших десяти лет. В начале этого года в NASA объявили о планах отправить людей на поверхность Луны. При этом в миссии примет участие женщина-астронавт. Это будет первая такая высадка в истории. Европейское космическое агентство выражало заинтересованность в построении базы на Луне и изучает возможности технологии 3D-печати для этого.