"Поезд" из 60 спутников SpaceX понес первые потери

Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере.

Через месяц после запуска 60 спутников Starlink компании SpaceX три из них потеряли связь с Землей и прекратили функционировать. Об этом пишет издание The Verge.

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Как отмечается, сначала SpaceX могла связываться со всеми 60 аппаратами, но впоследствии остались доступными лишь 57. Три спутника, которые не выходят на связь, какое-то время продолжат вращаться вокруг Земли, после чего сгорят в атмосфере. Еще два спутника компания Илона Маска намеренно уничтожила в атмосфере в рамках тестирования, передает TheBabel.

В то же время 45 спутников уже достигли своих орбит на высоте 550 км, еще пять находятся в процессе выхода на орбиту, а пять проходят дополнительные проверки систем.

Итак пять из 60 запущенных спутников не выполнят свои функции.

Как сообщал УНИАН, всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ в сеть для всего населения Земли.